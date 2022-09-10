Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "toplu mezar kazıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayınlanan bir videoda Gaziantep'teki bir şehitlikte "toplu mezar kazıldığı" öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz iddialar yer aldığı aktarıldı.

Bu iddialara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, toplu halde mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzemdir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz."