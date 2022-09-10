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Giriş Tarihi: 10.9.2022 10:09

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-36 operasyonu başladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-36 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muş'ta jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komanda ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel tim ile Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı" denildi.

İçişleri Bakanlığı: Muş'ta jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komanda ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel tim ile Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-36 operasyonu başladı
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