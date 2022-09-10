İşte DHKP-C’nin 12 demir kapılı beyni! Örgütün beyninden 12 demir kapı çıktı





BİLGİSAYARLARI PARÇALADILAR

Polisler adrese girme çalışmalarına devam ederken; örgüt üyeleri adresteki bilgisayarları kırarak parçaladı. Düzenlenen operasyonda F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. (43) adlı üç kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreste bulunan bazı örgütsel içerikli dokümanlara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Y.V.'nin "Kamu Malına Zarar Vermek" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek" suçlarından arandığı da tespit edildi. Demir kapılara ve korkuluklara sökülerek el konuldu.