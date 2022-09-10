Sağlık sisteminde önemli adımlar attık

Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında doktor, uzman doktor ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için dün kura çekimi yaptı. Kura sonuçlarına göre, 1261'i uzman doktor, 11 bin 902'si pratisyen hekim olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerleri açıklandı. Kura töreninde konuşan Bakan Koca, sağlık sistemine yönelik düzenlemeler üzerinden önemli adımlar atıldığını belirterek, sağlık hizmetinin huzur ve güven içinde yapılması için atılan üç önemli adım hakkında bilgi verdi. Koca, "Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok. Diğer taraftan sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçunu katalog suçlar arasına aldık. Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın mali haklarında memnuniyet verici düzenlemeler gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın yarına dair umutlarını ve kamudaki ayrıcalıklı konumunu güçlendiren bu sürece biz 'Beyaz Reform' diyoruz" diye konuştu.