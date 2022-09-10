Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde Kadıköy otobüs hattında yaşandı. İddiaya göre, Sancaktepe Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı.