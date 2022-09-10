SON DAKİKA | Bahçeli’den Tunç Soyer’e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik!

"BÜTÜN MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"

"Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımız ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti."