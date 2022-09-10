SON DAKİKA | Bakan Muş duyurdu! Hakkari gümrük kapısında 513 kilogram eroin yakalandı

Son dakika haberi... Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirildi. Açıklamayı Bakan Muş yaptı.

Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum.