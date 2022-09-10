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Giriş Tarihi: 10.9.2022 08:44

SON DAKİKA | Bakan Muş duyurdu! Hakkari gümrük kapısında 513 kilogram eroin yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Muş duyurdu! Hakkari gümrük kapısında 513 kilogram eroin yakalandı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroinin ele geçirildiğini açıkladıç

Son dakika haberi... Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirildi. Açıklamayı Bakan Muş yaptı.

Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum.

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SON DAKİKA | Bakan Muş duyurdu! Hakkari gümrük kapısında 513 kilogram eroin yakalandı
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