SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN NE IRAK NE DE SURİYE'NİN KUZEYİ GÜVENLİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."