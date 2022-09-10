Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.9.2022 18:29 Son Güncelleme: 10.9.2022 18:33

SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN NE IRAK NE DE SURİYE'NİN KUZEYİ GÜVENLİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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