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Giriş Tarihi: 10.9.2022 10:55 Son Güncelleme: 10.9.2022 11:00

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri teröre peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor Son olarak Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz
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