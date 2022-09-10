SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri teröre peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor Son olarak Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!