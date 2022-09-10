Zeytin Dalı Harekatı şehidi Ramazan Uçakçı son yolculuğuna uğurlandı: Vasiyeti yerine getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedaviye alındı. Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

NAAŞI ATATÜRK MEYDANI'NA TAŞINDI

Şehit Uçakçı'nın naaşı GATA'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Uçakçı'nın naaşı, Sungurlu Şehir Stadyumu'nda karşılanarak tören için Atatürk Meydanı'na taşındı.