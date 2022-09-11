12 Eylül mağduru gazeteci Karakulak, yaşadığı işkence ve kötü muameleleri anlattı: Üzerimde büyük bir travma bıraktı

Cezaevinde yaşadığı işkence ve kötü muameleleri anlatan Karakulak, "Hapishanede en ağır işkenceler, Filistin askısı, elektrik verme. Jopla ellerimize vurarak morarma ve iltihaplanma oluyordu. Tuzlu suyu betona dökerek 'elinizle vurun' diyorlardı. En büyük işkence oydu. Elim betona değdiği an sanki ruhum bedenimden ayrılır gibi oluyordu. En büyük işkence oydu. Öyle bir eziyet ve işkence içerisine giriyorduk. O zaman 17 yaşındaydım gençliğim gitti, o gençlikteki hayallerim, hep hayal kırıklığına uğradım. Yıllarca rüyalarımda dahi o badireleri, o işkenceleri, o eziyeti hep görüyordum, hep yaşıyordum. Benim üzerimde büyük bir travma bıraktı" diye konuştu.



"İNŞALLAH DARBELERİN DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

Türkiye'de bir daha darbelerin yaşanılmaması temennisinde bulunan Karakulak son olarak şunları söyledi: