6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, bir grup PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla komandolar operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen nokta operasyonunda, 4 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.