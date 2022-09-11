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Giriş Tarihi: 11.9.2022 18:56

Bakan Soylu, Mardin'de çocuklarla bir araya geldi

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Bakan Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya geldi

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksinde faaliyetlerden yararlanan çocuklarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı'ndan sonra Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksini gezdi.

Bakan Soylu, burada yüzme havuzu, voleybol, basketbol, masa tenisi öğrencileriyle bir araya gelip sohbet etti. Bakan Soylu, halk eğitim merkezinde kadınlar tarafından atık malzemelerden yapılan el işi standını gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, spor kompleksinde halı sahada penaltı kullandıktan sonra defalarca top sektirerek çevredekilerden alkış aldı. Soylu, masa tenisi oynadıktan sonra belediye binasına geçti. Soylu, Ömerli ilçesinde esnaf ziyaretinden sonra Dargeçit ilçesine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

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Bakan Soylu, Mardin'de çocuklarla bir araya geldi
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