Son dakika: Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

"PAKİSTAN'IN YARALARININ SARILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.