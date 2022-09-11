Bursa heyecanla Bahçeli’yi ve 2023’ü bekliyor

Büyük bir heyecanla mitingin başlamasını beklediğini belirten Merve Karagöz, "Liderimizi bekliyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile alana koştuk. 2023 seçimlerini rahatlıkla kazanacağımızı biliyoruz. Türkiye 2023'te yine başkanını seçecek. Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" dedi.

Merve Karagöz

Emin Uysal, " Cumhur ittifakının yine kazanacağına inanıyorum. Diğer ittifakın zillet ittifakı olduğu açık. Onlar hep HDP ile birlikteler. HDP vekili çıkıp İYİ Parti'ye bizim sayemizde burada oturuyorsunuz dediğinde hiçbiri bir şey söylemiyorlar. Zillet ittifakına oy vermek akıl karı değil. Başkanımızın ikinci mitinginin şehrimizde olması çok güzel. MHP neredeyse ben oradayım. MHP de her zaman devlet ve milletin yanında" ifadelerini kullandı.

Emin Uysal

Nuran Hezer, "2023 seçimlerine az kaldı. Cumhur ittifakı devam edecek. Kazanacağımıza güvencemiz sonsuz. Cumhur ittifakının yaptığı tüm icraatlar ortada. Bu hizmetlerin devam etmesi ve evlatlarımızın geleceği için cumhur ittifakının devam etmesi gerekiyor. Teröristlerle işimiz yok HDP'nin olduğu yerde biz yokuz" diye konuştu.

Nuran Hezer

Suat Tekeroğlu, "Heyecanlıyız, başkanımızın buraya gelmesi bizi mutlu etti. Kararımız net adayımız belli. Bizim çizgimiz belli. Seçimleri hayırlısı kazanacağız" dedi.