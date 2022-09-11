CHP’li belediye otobüslerin tamiri için 1 günde 233 bin TL ödüyor

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli bakım ve onarım yapılmadığı için yolda kalan ya da yanan otobüslerin tamiri için her gün 233 bin TL ödediği ortaya çıktı. Başkan Zeydan Karalar'ın yollarda kalarak vatandaşa çile çektiren otobüslere "tamir, bakım, onarım ve parça değişimi" için dudak uçuklatan para ödemesi "Pes" dedirtti.

Vatandaşlar, "Başkan kürsüye çıktığı zaman 'Ben Hesap adamayım' diyor, nasıl hesap adamı olduğunu gördük. Bir günde 233 bin TL tamir parası ödenen otobüslerin saat gibi tıkır tıkır çalışması gerekir. Ama bizler hergün yollarda kalıyoruz. Mecbur kalmazsak binmeyeceğiz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.