CHP’li isimden skandal sözler! PKK’nın dilini kullandı: Açık açık bölücülük yaptı

CHP'NİN İKİ YÜZLÜ TUTUMU TEKRAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması'nda bugün yaptığı konuşma ise CHP'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz." dedi.