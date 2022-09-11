Her yerim kan içindeydi

İstanbul Avcılar'da önceki gün saat 18.40 sıralarında seyir halindeki 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Hemen ardından gelen metrobüsler de birbirine girdi. 4 metrobüsün karıştığı kazada can kaybı olmazken 99 kişi yaralandı. SABAH muhabiri Ece Yıldız da feci kazada birbirine giren 2 metrobüse arkadan gelerek çarpan metrobüslerden birindeydi. Kazayı yara almadan atlatan Ece Yıldız, ilk şoku atlattıktan sonra hem mesleğini yaptı hem de sağlık ekiplerine yardım etti.Yıldız, yaşadıklarını şöyle anlattı:Gazeteden çıktıktan sonra Avcılar'a gitmek için servise bindim. Sefaköy'de metrobüse binmek için indim. Metrobüse binip Avcılar'a gitmek için yol alırken bir anda ani bir frenle öndeki metrobüse çarptık. Bulunduğum metrobüs çok kalabalıktı. Ani frenle ben de dahil tüm yolcular yere düştük, demirlere çarptık. İlk anda ne olduğunu anlamadım. Kendimi toplayınca çok sayıda yaralı olduğunu gördüm. Yaralananların araçtan çıkmasına yardım ettikten sonra gazeteye bilgi verip yaralılara yardım etmeye devam ettim.Çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere sevk edildi ancak o kadar fazla yaralı vardı ki ellerimi dezenfekte edip sağlık ekipleriyle birlikte yaralıların ambulansa konmasına yardım ettim. Yaralıların ailelerini arayarak kazayla ilgili bilgi verip hangi hastaneye götürüldüğünü söyledim.O dehşet anlarını yaşayan biri olarak çok korkunçtu diyebilirim. Her yerimin kan içinde olduğunu çok sonra fark ettim. Çok kalabalık olduğu için arkadan gelen metrobüsler de arızalandı. Zaten gelse de bir süre binmeye cesaretim yoktu. Gece 01.00'e kadar oradaydım. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, inşallah bir daha böyle kazalar yaşamayız. Bütün sürücülerimizin daha dikkatli olmasını dilerim.İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bazı kazazedeler, yaşadıklarını anlattı.İranlı 47 yaşındakiHaramidere'ye alışveriş yapmaya gittiğinive dönüş yolunda metrobüse bindiğini,kazanın ardından ayağa kalkıp ne olduğunuanlamaya çalıştığını söyledi. Başınıkoltuğa çarptığını belirtenKaçui, "Bazı yolcularınyerde olduklarını gördüm.Gerçekten çokkorkunçtu. Kafamve boynum çok ağrıyor"dedi.Kaza sırasındametrobüste olan23 yaşındaki İranlı, kendine geldiğindeherkesin kanlariçinde yattığınıgördüğünü aktardı.Sabbagh, "Korkunçbir görüntüydü gerçekten.Her yer kan içerisindeydive o kadar korkunç ki hiçbirşey söyleyemiyorum. O kötü anları hatırladığıman kendimi kötü hissediyorum.Kendimize geldiğimizde çığlık atarakkapıyı kırıp dışarıya çıktık" diye konuştu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 99 yaralıdan 88'inin taburcu olduğunu, 3 yaralının tedavisinin yoğun bakımda, 8 yaralının ise serviste devam ettiğini açıkladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 12 yaralıyla ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Doğan Aycan, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirterek, "İç organ yaralanması var" diye konuştu.