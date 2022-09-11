İsmail Çataklı’dan Ümit Özdağ’a sert tepki: “Bir oy için her şeyi satarsın!”

ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara polislerin promosyon parasının bağış olarak verildiği iftirasını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Son dönemde ırkçı söylemleriyle bilinen Özdağ, sosyal medya hesabından "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR OY İÇİN HER ŞEYİ SATARSIN"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ın bu iftira içeriğine sert tepki gösterdi. Çataklı resmi Twitter hesabından Özdağ'ın yazdıklarını alıntılayarak "Sen FETÖ'nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dâhil!" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çataklı'nın Özdağ'a yazdıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.