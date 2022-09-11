Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kaza sırasında konserde olduğu, ancak kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam ettiği öğrenildi.Ekrem İmamoğlu'nun, kazanın olduğu saat 18.48'de Eyüp Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen Madrigal ve Can Ozan'ın konserini dinlemeye gittiği bildirildi. Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar'da can pazarı yaşanırken konseri dinlemeye devam ettiği, 4.5 saat sonra konser alanından ayrıldığı öğrenildi.İmamoğlu'nun, kazadan 5.5 saat sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından kazayla ilgili paylaşımda bulunması da dikkat çekti.Ekrem İmamoğlu'nun aralarında 3 yoğun bakım olmak üzere 99 kişinin yaralandığı kaza sırasında konserde kalması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu:'İstanbul'da metrobüs kazası varken Başkan Kemerburgaz'da konserde eğleniyor' diyoruz. 'İnsanlar eğlenmeyecek mi?' diyor. Eğlenin kardeşim eğlenin! Siz eğlenin de başkanın olması gereken yer orası değil, kazanın olduğu yer. Şehir ona emanet edilmiş. Bak Vali orada, AFAD orada."Başkan sen konser keyfini bozmasaydın. Bunlar malum İstanbul'da artık mutat şeyler, sürekli oluyor ve senin de umurunda değil. Git tatil yap konserde hopla.Arkadaş insanda biraz utanma olur. Metrobüs yolcuları yaralanmış ki ağır yaralılar da var. Sizin derdiniz konser.Kazazede vatandaşlar ile seferler durduğu için metrobüs duraklarında mahsur kalan yolcular; İBB'nin yetersiz müdahales nedeniyle Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.Metrobüs kazasının, şoför Mahsun Kibar'ın aniden fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesi ve araç içi kamera kayıtlarına göre, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüs sürücüsü Mahsun Kibar fenalaşarak karşı yöne geçip Levent T.'nin kullandığı metrobüse çarptı. Kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde metrobüsün sürücüsü Kibar'ın kaza öncesinde, "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum" dediği duyuluyor. Görüntülerde, şoförün elini başına götürüp alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görülüyor.Sürücü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar SABAH'a konuştu: "Ağabeyim 10 yılı metrobüs olmak üzere 17 yıllık şoför. Şimdiye kadar bilinen bir rahatsızlığı yoktu. Sefer halindeyken 'Ben iyi değilim, ambulans çağırın' dediğini öğrendik. Sonra kaza meydana gelmiş. İç kanama şüphesiyle yoğun bakımda" dedi. Kibar'ın tedavi sürecini yürüten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Kadir Bulut ise, "Hastamızın genel durumu iyi, bilinci açık. Gerekli kontroller yapıldı. Bir operasyon durumu söz konusu. Ameliyatın ardından durumu tekrar değerlendirilecek" dedi.SABAH