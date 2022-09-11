Yunan’ı unuttu Osmanlı’ya sövdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında işgalci Yunan'a tek kelime etmeden Osmanlı'ya sövmesi infiale neden oldu. Öfkesini "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" sözleriyle kusan Soyer'e MHP Lideri Devlet Bahçeli "İflah olmaz cahil" diyerek tepki gösterdi. "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi:Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıldönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır.Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir.Elbette dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zillet emellere nasıl muktedir duruş gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır. Hiç kuşkusuz inancımız ve beklentimiz de budur. Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir bir hale gelmesi muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılmasıyla mümkündür, bugünkü insanlık döneminde çok şükür olan da budur.Cumhuriyet'imizesahip çıkmak için tarihimizinbüyük köklerinden OsmanlıDevleti ile kavga etmek, milletimizinkimliğine saldırıdır.24 medeniyeteev sahipliği yapmış birülkeden söz ediyoruz. Bunlarınhepsi, ülke tarihimizin bir parçasıdır.Şimdi Osmanlı'yı düşmangibi görürseniz adama sormazlarmı Mustafa Kemal AtatürkOsmanlı subayı değil miydi?Türk milleti kendi ecdadına saygıduyanlarla, onları ihanetle suçlayanlarıbirbirinden ayıracak.Memleketini işgal edenleri kötüleyecekbir cümle kurmayanlarlaecdadını kötüleyen nice cümlelerkuranları bu millet vicdan terazisindetartacak, mahkum edecektir.Bu milletin kendine de ecdadınada ne sizin ne sizin gibi düşünenlerinasla gücü yetmemiştir, bundansonra da yetmeyecektiranki İzmir'inYunanistan'dan kurtulmasını değilde Osmanlı'nın yıkılmasını kutlarbir dille konuşma yaptığınıgördük. Adam sanki İzmir'in değilde Atina'nın belediye başkanı.O gün(işgalcilerin) kalabalığa karışıp kalanlarıntohumları yüzyıl sonra bu topraklarınevlatlarına, atalarına nefretkusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız.Osmanlı'yıhain ilan ediyor ama işgalciYunan'ın adını zikredemiyor bile.Seneye kutlamaları Atina'da yapında tam olsun.Ecdadımıza hakaretialışkanlık haline getiren bu zihniyetikınıyorum.Bir LGBT aktivisti olanSoyer'in ecdat düşmanlığı şaşırtmıyor.Bu çirkin diliyle beceriksizyönetimini perdeleyeceğini, İzmirliyikonsolide edeceğini sanıyor.Hadsiz sözlerinden, tarihbilmezliğinden, ecdat tanımazlığındandolayı şiddetle kınıyorum.Bütün bu sözlerini lanetleyerekkendisine iade ediyorum.İzmir'in Yunanlılardan değil deOsmanlı'dan kurtarıldığını düşünür.Gaflet diz boyu.