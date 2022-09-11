Yunan’ı unuttu Osmanlı’ya sövdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında işgalci Yunan'a tek kelime etmeden Osmanlı'ya sövmesi infiale neden oldu. Öfkesini "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" sözleriyle kusan Soyer'e MHP Lideri Devlet Bahçeli "İflah olmaz cahil" diyerek tepki gösterdi. "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi:
TEDAVİSİ OLMAYAN DEVŞİRME HASTALIĞI
Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıldönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır.
Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir.
Elbette dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zillet emellere nasıl muktedir duruş gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır. Hiç kuşkusuz inancımız ve beklentimiz de budur. Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir bir hale gelmesi muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılmasıyla mümkündür, bugünkü insanlık döneminde çok şükür olan da budur.
'MİLLETİN KİMLİĞİNE AÇIK BİR SALDIRIDIR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Cumhuriyet'imize
sahip çıkmak için tarihimizin
büyük köklerinden Osmanlı
Devleti ile kavga etmek, milletimizin
kimliğine saldırıdır.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
24 medeniyete
ev sahipliği yapmış bir
ülkeden söz ediyoruz. Bunların
hepsi, ülke tarihimizin bir parçasıdır.
Şimdi Osmanlı'yı düşman
gibi görürseniz adama sormazlar
mı Mustafa Kemal Atatürk
Osmanlı subayı değil miydi?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:
Türk milleti kendi ecdadına saygı
duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları
birbirinden ayıracak.
Memleketini işgal edenleri kötüleyecek
bir cümle kurmayanlarla
ecdadını kötüleyen nice cümleler
kuranları bu millet vicdan terazisinde
tartacak, mahkum edecektir.
Bu milletin kendine de ecdadına
da ne sizin ne sizin gibi düşünenlerin
asla gücü yetmemiştir, bundan
sonra da yetmeyecektir.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: S
anki İzmir'in
Yunanistan'dan kurtulmasını değil
de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar
bir dille konuşma yaptığını
gördük. Adam sanki İzmir'in değil
de Atina'nın belediye başkanı.
Gazeteci Şamil Tayyar:
O gün
(işgalcilerin) kalabalığa karışıp kalanların
tohumları yüzyıl sonra bu toprakların
evlatlarına, atalarına nefret
kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Osmanlı'yı
hain ilan ediyor ama işgalci
Yunan'ın adını zikredemiyor bile.
Seneye kutlamaları Atina'da yapın
da tam olsun.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç:
Ecdadımıza hakareti
alışkanlık haline getiren bu zihniyeti
kınıyorum.
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı:
Bir LGBT aktivisti olan
Soyer'in ecdat düşmanlığı şaşırtmıyor.
Bu çirkin diliyle beceriksiz
yönetimini perdeleyeceğini, İzmirliyi
konsolide edeceğini sanıyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
Hadsiz sözlerinden, tarih
bilmezliğinden, ecdat tanımazlığından
dolayı şiddetle kınıyorum.
Bütün bu sözlerini lanetleyerek
kendisine iade ediyorum.
Prof. Dr. Mehmet Şahin:
İzmir'in Yunanlılardan değil de
Osmanlı'dan kurtarıldığını düşünür.
Gaflet diz boyu.