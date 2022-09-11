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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Yunan’ı unuttu Osmanlı’ya sövdü

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Yunan’ı unuttu Osmanlı’ya sövdü

İzmir’in kurtuluşu için düzenlediği organizasyonda Yunan işgaline yer vermeyen Soyer, Osmanlı’yı hıyanetle suçladı. Küstah açıklamaya çok sayıda tepki geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında işgalci Yunan'a tek kelime etmeden Osmanlı'ya sövmesi infiale neden oldu. Öfkesini "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" sözleriyle kusan Soyer'e MHP Lideri Devlet Bahçeli "İflah olmaz cahil" diyerek tepki gösterdi. "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi:

TEDAVİSİ OLMAYAN DEVŞİRME HASTALIĞI
Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıldönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır.
Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir.
Elbette dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zillet emellere nasıl muktedir duruş gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır. Hiç kuşkusuz inancımız ve beklentimiz de budur. Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir bir hale gelmesi muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılmasıyla mümkündür, bugünkü insanlık döneminde çok şükür olan da budur.

'MİLLETİN KİMLİĞİNE AÇIK BİR SALDIRIDIR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek, milletimizin kimliğine saldırıdır.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 24 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkeden söz ediyoruz. Bunların hepsi, ülke tarihimizin bir parçasıdır. Şimdi Osmanlı'yı düşman gibi görürseniz adama sormazlar mı Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı subayı değil miydi?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türk milleti kendi ecdadına saygı duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları birbirinden ayıracak. Memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kurmayanlarla ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları bu millet vicdan terazisinde tartacak, mahkum edecektir. Bu milletin kendine de ecdadına da ne sizin ne sizin gibi düşünenlerin asla gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Sanki İzmir'in Yunanistan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı.
Gazeteci Şamil Tayyar: O gün (işgalcilerin) kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Ecdadımıza hakareti alışkanlık haline getiren bu zihniyeti kınıyorum.
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: Bir LGBT aktivisti olan Soyer'in ecdat düşmanlığı şaşırtmıyor. Bu çirkin diliyle beceriksiz yönetimini perdeleyeceğini, İzmirliyi konsolide edeceğini sanıyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hadsiz sözlerinden, tarih bilmezliğinden, ecdat tanımazlığından dolayı şiddetle kınıyorum. Bütün bu sözlerini lanetleyerek kendisine iade ediyorum.
Prof. Dr. Mehmet Şahin: İzmir'in Yunanlılardan değil de Osmanlı'dan kurtarıldığını düşünür. Gaflet diz boyu.

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Yunan’ı unuttu Osmanlı’ya sövdü
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