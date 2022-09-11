Yunanistan Ege’de ticari gemiye saldırdı

Ege'dedün hareketli dakikalar yaşandı. Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerine ait 2 bot, Çanakkale'nin Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halinde olan ve içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-ro gemisine taciz ateşi açtı.Gemiye düzenlenen saldırıda kurşunlar camlara isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesiyle 2 Yunan Sahil Güvenlik birimi bölgeyi süratle terk etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir."Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu.