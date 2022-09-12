Haberler Gündem Haberleri 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 12.9.2022 21:14

4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

İHA
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde mahrem yapıda görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde görev aldığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
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