SON DAKİKA! AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten Yunanistan’a tepki: Burası çıkmaz sokak

ABD'NİN TERÖRİSTLERE TAZİYESİ

Terörle mücadele konusunda güçlü adımlar atılmaya devam ediyor. Ancak, teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ilkesizliğiyle de mücadele ediyoruz. ABD'nin teröristlere taziyede bulunması bu ilkesizliğin başında geliyor. Suriye'deki YPG'nin PKK'nın kendisi olduğunu artık herkes biliyor. Müttefiklerimiz DEAŞ ile mücadele adı altında terötislere taziye mesajı iletmesini şiddetli bir şekilde kınıyoruz.

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: "Burası çıkmaz sokak" | Video

YUNANİSTAN'IN TAHRİKLERİ

Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığı tahrikleri takip ediyoruz. Son olarak bir Ro-Ro gemisine ateş açmaları haydutluktur. Burası çıkmaz sokaktır. Buradan Yunanistan'ın lehine bir şey çıkmayacaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türkiye yeterli kapasiteye sahiptir. Bu sorunların çözüm yeri masadır. Miçotakis hükümeti haydut devleti gibi davranıyor.