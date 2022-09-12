CHP’li başkandan aile şirketine kıyak

Belediyedeki rüşvet soruşturmaları kapsamında meclis tarafından "Başkanvekili" seçilen Melek Mızrak Subaşı, bu kez de eşine ait şirkete rant sağlamakla gündeme geldi. Eşinin, belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Subaşı, "Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.Ancak Subaşı'nın, belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşine ait "Subaşı Yemek Sanayi" şirketine yaptırması koşuluyla verdiği ortaya çıktı. Kurtuluş günü organizasyonu kapsamında söz konusu şirketle vatandaşlara ikram edilmek üzere 4 bin kişilik yemek üzerinden anlaşma yapıldığı, ancak etkinliğe bin kişinin katıldığı öğrenildi. Anlaşma kapsamında, dağıtılan bin yemeğe karşılık belediyeden 4 bin kişilik yemek ücretinin organizasyon şirketi tarafından Bilecik Belediyesi'ne yansıtılacağı öğrenildi.