İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dilinizle ve bu ülkenin vatandaşı olmakla gurur duyun

"ABD, İSTEĞİ ZAMAN FAY HATLARINI TETİKLİYOR, BİZDE ONLARYA UĞRAŞIYORUZ"

Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmadan önce bu ülkede insanların rahat bir şekilde 'ben dindarım' diyemediğini anımsatan Soylu, "Bu coğrafyada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası, Müslümanlığın en yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesidir. Anlayışı ile medresesi ile inancı ile bütünlüğü ile ihtiyaç duyulduğu alandır. Ama insanlar ben dindarım diyemiyorlardı, yani özgür değillerdi. Korkuyorlardı. Çünkü 28 Şubat yapılmıştı, bir darbeydi ve orada aslında devlet olmasa da, devlete vesayet koyanlar insanların kendi kendilerini ifade etmelerini engelliyorlardı. Tayyip Erdoğan öyle bir noktaya getirdi ki bu ülkeyi, kimseyi kendi inancından, kendi kimliğinden, kendi etnik kökeninden kendi mezhebinden, kendisini ifade etmesini sakladığı durumu ortadan kaldırdık. Bugün ben dindarım diyebilen rahat bir şekilde dindar olabiliyor, bu ülkenin başı açığı da başı örtülü de valisi var. Bir problem var mı, yok. Bu ülkenin başı açık ta, başı kapalı da subayı var, bir problem var mı yok. Türkiye'nin başı açık - başı örtülü, laik - anti laik, Türk - Kürt, Sünni - Alevi, bunların hepsi fay hatları. Amerika istediği zaman bu fay hatlarını tetikliyor, biz de onlarla uğraşıyoruz" dedi.