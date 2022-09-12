İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dilinizle ve bu ülkenin vatandaşı olmakla gurur duyun

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin huzura kavuştuğunu ve herkesin işine gücüne bakmaya başladığını ifade eden Bakan Soylu, "Yani çocuğunu alıp dağa götürmemişler, arkasından ağlamamış. Her kes kafasını kendi işine vermiş. Van Hacı Bekir Mahallesinde bir gençlik merkezi vardı, bundan 6 ay önce oraya gittim. Gecenin saat 10'u, 11'i,12'sinde herkes kafasını kitabının üzerine koymuş, çalışıyorlar. Neye çalışıyorsunuz diye soruyorum, üniversiteye, lise imtihanına ve KPSS'ye çalıştıklarını söylüyorlar. O gençler pırıl pırıl, bir birleri ile dayanışarak çalışıyorlardı. İmkân verirseniz bunu sağlarsınız.
Bakın bu ülkede bunların hepsi var. Batıda ne varsa Doğu'da da bütün imkânların aynısı var. Daha iyisi olacak mı? Daha iyisi de olacak. Peki huzurun daha iyisi olacak mı? Bugün Diyarbakır sokaklarında, Lice'nin gecenin saat 2'lerine kadar dolaşılıyor mu? Anadolu coğrafyası ve bu topraklar göreceksiniz bu topraklar Suriye'ye de barışı ve huzuru getirecek, Irak'a da barışı ve huzuru getirecek. Afganistan'dan Pakistan'a kadar barışı ve huzuru getirecek.
"ABD, İSTEĞİ ZAMAN FAY HATLARINI TETİKLİYOR, BİZDE ONLARYA UĞRAŞIYORUZ"
Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmadan önce bu ülkede insanların rahat bir şekilde 'ben dindarım' diyemediğini anımsatan Soylu, "Bu coğrafyada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası, Müslümanlığın en yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesidir. Anlayışı ile medresesi ile inancı ile bütünlüğü ile ihtiyaç duyulduğu alandır. Ama insanlar ben dindarım diyemiyorlardı, yani özgür değillerdi. Korkuyorlardı. Çünkü 28 Şubat yapılmıştı, bir darbeydi ve orada aslında devlet olmasa da, devlete vesayet koyanlar insanların kendi kendilerini ifade etmelerini engelliyorlardı. Tayyip Erdoğan öyle bir noktaya getirdi ki bu ülkeyi, kimseyi kendi inancından, kendi kimliğinden, kendi etnik kökeninden kendi mezhebinden, kendisini ifade etmesini sakladığı durumu ortadan kaldırdık. Bugün ben dindarım diyebilen rahat bir şekilde dindar olabiliyor, bu ülkenin başı açığı da başı örtülü de valisi var. Bir problem var mı, yok. Bu ülkenin başı açık ta, başı kapalı da subayı var, bir problem var mı yok. Türkiye'nin başı açık - başı örtülü, laik - anti laik, Türk - Kürt, Sünni - Alevi, bunların hepsi fay hatları. Amerika istediği zaman bu fay hatlarını tetikliyor, biz de onlarla uğraşıyoruz" dedi.
"10 YILDA BİR YAPILAN DARBEYLE TÜRKİYE'YE GERİ GÖTÜRDÜLER"
Her 10 yılda bir darbeyle Türkiye'yi 20-30 yıl geri götürdüklerini belirten Soylu, "Bizim tercihlerimizi ortadan kaldırdılar. Bize diyorlar ki, 'ya siz işe yaramazsınız, siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz, siz başaramazsınız, sizin yeteneğiniz yok' şimdi bal gibi biz bu ülkeyi yönetiyoruz. Bugün bal gibi tahıl koridorunda problem olduğu zaman, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta problem olduğu zaman kimse Amerika'yı adam yerine koymuyor.
Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı adam yerine koyuyorlar 'ne olursun bu problemi çözermişsiniz' diyorlar. Demek ki biz becerebiliyoruz, başarabiliyoruz. Onlar bizi biçmeye çalıştılar, bizi istikametimizden alıkoymaya çalıştılar. Biz tam tersini yaptık. Onlar bize 17-25 Aralık darbesini yaptılar, biz Marmara'yı açtık, Avrasya tünelini açtık, İnsansız Hava Araçlarını ve helikopterlerini ürettik, dünyanın en büyük havalimanını hizmete açtık. Hiç durmadık sürekli devam ettik. Onlar 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, biz Yüksekova havalimanını açtık, biz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden terörü temizledik. Onlar bizi bir birimize düşürmeye çalıştıkça, biz kardeşliğimizi kucakladık" ifadelerini kullandı.