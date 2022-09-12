Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

"YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRECİLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin."