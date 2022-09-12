Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristler girilen çatışma sonunda şehit olan 4 askerimizden biri olan Savaş Borlu memleketi Niğde'nin Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Şehit Savaş Borlu için Değirmenli camisinde cenazesi namazı kılındı. Namaz öncesi camiye getirilen şehit cenazesi sırasında gözyaşları sel oldu.