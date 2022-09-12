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Giriş Tarihi: 12.9.2022 17:06

Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi

HAYRETTİN YENEL
Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristler girilen çatışma sonunda şehit olan 4 askerimizden biri olan Savaş Borlu memleketi Niğde’nin Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit olmuştu. Şehit askerler birliklerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandılar.

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristler girilen çatışma sonunda şehit olan 4 askerimizden biri olan Savaş Borlu memleketi Niğde'nin Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Şehit Savaş Borlu için Değirmenli camisinde cenazesi namazı kılındı. Namaz öncesi camiye getirilen şehit cenazesi sırasında gözyaşları sel oldu.

Şehidin cenazesine; Niğde Valisi Mustafa Koç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergün, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaşa katıldı.

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu bekar olduğu ve yaklaşık 5 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

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Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi
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