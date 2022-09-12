Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli

Göksu ayrıca İBB yönetimi tarafından İstanbulluların kullandığı su ücretlerine kademeli olarak yüzde 100 ila yüzde 200 arasında zam talep edildiğini ifade etti. İBB'nin borcuna da değinen Göksu, "31 Temmuz itibariyle İBB'nin toplam borcu 63 milyar 551 milyon TL" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi yeni dönem çalışmaları Saraçhane'de başladı. Eylül ayı meclis görüşmelerinin ilki Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşti.

SUYA KADEMELİ OLARAK YÜZDE 100 VE YÜZDE 200 ZAM TALEP EDİLİYOR

Meclis görülmelerinde partiler adında yapılan görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Salı günü gerçekleşecek İSKİ 3'üncü Olağanüstü toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbulluların kullandığı su ücretlerine birim olarak yüzde 100 ila yüzde 200 arasında zam istediğini açıkladı.

ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİNE İMAMIOĞLU ENGELİ

Göksu ayrıca, Nisan ayında İBB yönetimi tarafından toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık zammın AK Parti ve MHP gruplarının oyçokluğu ile öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik meclis kararını 150 gündür imzalamadığını aktardı. Göksu, "Bugün aynı zamanda 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk günü. Bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Eğitim dönemimizin başında buradan sayın başkana bir çağrıda bulunuyorum. Hani kendisi sağda solda sadece algı yapmak için 'bir imza' deyip duruyor ya. Meclisimizin 150 gün önce abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 zammın öğrenciler için uygulanmaması ve İETT'nin de aynı oranda sübvanse edilmesine dair kararı sayın başkan tarafından uygulamaya konulmayıp bekletiliyor. Yani bir imza bekliyor. Sayın başkandan beklentimiz, yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır" dedi.

'AK PARTİ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN PROJELER TEKRAR AÇILIYOR'

Göksu konuşmasında İBB yönetimi tarafından başlatılan 150 günde 150 projenin de AK Parti döneminde yapılan ve açılışları yapılmış olan projelerin sadece tabela ve boyası değiştirilerek yeniden açıldığını aktardı. Göksu konuya ilişkin konuşmasında, "Listede yer alıp, gerçekten proje olarak değerlendirilebilecek olanların tamamının AK Parti döneminde başlatılmış hatta birçoğunun bitmiş olduğu. AK Parti döneminde başlamış olan ve şu an gurur tablosu olarak sundukları bu projelerin tamamına bu başkanın geçmişte hayır oyu verdiği. Listenin büyük çoğunluğunun ise CHP'nin vizyonsuzluğunu ortaya koyan bakım-onarım, tamirat-tadilat, oda oda açılış gibi trajikomik işlerden oluştuğu" diye konuştu.

İBB'NİN TEMMUZ AYI SONU BORCU 63 MİLYAR 551 MİLYON TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği borçlanma ile 2022 yılında borç miktarını 104 milyar 999 milyon 840 bin 156 TL olacağını belirten Göksu, "Plan ve Bütçe komisyonumuz tarafından yapılan çalışmada İBB bu hızla giderse yıl sonu yaklaşık 105 milyar TL borçlanma ile kapacağı ortaya çıktı. Ayrıca 31 Temmuz itibariyle İBB'nin toplam borcu 63 milyar 551 milyon TL olduğu ve yaklaşık 105 milyar TL olması beklenen yılsonu borçlanma tahminin yüzde 60 gerçekleşmiş durumda. Bu İBB'nin battığının resmidir" şeklinde konuştu.

1.2 MİLYAR TL'YE AYAZAĞA GARJI SATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 parselde yer alan 49 bin 360.29 metrekare olan garajı 17 Ekim'de satışa çıkarmıştı. Çoğu yeşil alan olan satışa çıkartılmasına Satış kararına İBB AK Parti Grubu itiraz etmiş ve İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Muhammet Kaynar mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda işlemin iptali kararı çıktı. Mahkeme iptal gerekçesinde, İBB'nin bağlı kuruluşu olan İETT'nin meclis kararı olmadan böyle bir satışı yapamayacağına, bu sebeple işlemin usulsüz olduğuna hükmederek ihalenin iptaline karar vermişti. Ancak Göksu konuşmasında İBB Başkanın söz konusu alanı bir müteahhide sattığını belirterek, "Çoğu yeşil alan olan Ayazağa garaını bir müteahhide 1.2 milyar TL'ye sattı. Neden yeşil alan yapmadı?" ifadelerine yer verdi.