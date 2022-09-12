Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor. 4 askerin şehit olduğu bölgede İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif faaliyetlerinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgede bulunan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonunda, 2 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.