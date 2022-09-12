Son dakika: 105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu A Haber canlı yayınında detayları açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında 105 yeni yurt projesi ile ilgili detayları açıkladı. Çarşamba günü Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açılacak yurtlar için, 'Yeni bir milat olacak' diyen Kasapoğlu, "Gençler her şeyin en iyisi, en güzeline layık. Biz onların yanında olduğumuzu laf değil icraat ile gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: SADECE KONAKLADIKLARI YERLER DEĞİL, YAŞAM ALANLARI OLARAK GÖRÜYORUZ

Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

İlk fazda yüzde 80 yerleştirme oranına ulaştık. Bu oran tüm zamanların rekoru. Tüm gençlerimizi bu güzel çatı altında buluşturacağız. Bu çatı gençlerin gelip sadece konakladıkları yer değil, yaşam alanı. Burayı biz ayrıca ikinci bir üniversite gibi değerlendiriyoruz. Spor salonları, yaşam alanları ile devasa bir hizmet sunuyoruz. Özellikle ülkemizin dört bir yanında geniş bir network var. Gece gündüz tüm ekibimizle çalışan bir merkez burası. Gençlerimizin yanında olduğumuzu laf ile değil eser ile gösteriyoruz. Burslar ile, beslenme ile, kredi ile her alanda çığır açtık. Çarşamba günü yeni bir milat olacak. Gençlerimize her şeyin en iyisi, en güzeli yakışır. Gençler ve ailelerine gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en yüksek başvuruyu aldık. Buna rağmen de tüm zamanların en yüksek yerleştirmesini yaptık. Gençlerimiz ile yan yana, omuz omuza, el ele olmaya devam edeceğiz.