Son dakika: 105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu A Haber canlı yayınında detayları açıkladı

"ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİ BİR MİLAT OLACAK"

Özellikle ülkemizin dört bir yanında geniş bir network var. Gece gündüz tüm ekibimizle çalışan bir merkez burası. Gençlerimizin yanında olduğumuzu laf ile değil eser ile gösteriyoruz. Burslar ile, beslenme ile, kredi ile her alanda çığır açtık. Çarşamba günü yeni bir milat olacak. Gençlerimize her şeyin en iyisi, en güzeli yakışır.