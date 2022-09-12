Son dakika: MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Suikast timinde yer alıyordu: Vedat Aksaç etkisiz

PKK'LI GRUBUN İZİNİ DAĞLIK ALANDA BULDU

Hakkında arama-yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında MİT 5 Eylül'de operasyon gerçekleştirdi. MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirilen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam etti. Bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzere MİT'in takibine girdiği öğrenildi.