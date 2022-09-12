Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Erbil/Halifan'da yerel istihbarat ağının yardımıyla tespit ettiği Şahan kod Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu anlık istihbaratla öğrenen MİT, kısa sürede harekete geçerek
Son Dakika: MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Suikast timinde yer alıyordu: Vedat Aksaç etkisiz | Video
PKK'LI GRUBUN İZİNİ DAĞLIK ALANDA BULDU
Hakkında arama-yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında MİT 5 Eylül'de operasyon gerçekleştirdi. MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirilen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam etti. Bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzere MİT'in takibine girdiği öğrenildi.