Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya hesabından, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QnOMk2fItc