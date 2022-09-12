Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 12.9.2022 18:57

Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
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