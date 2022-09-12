Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'e verilen ev hapsi ile ilgili flaş gelişme! Karar açıklandı...
Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:56 Son Güncelleme: 12.9.2022 12:08

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'e verilen ev hapsi ile ilgili flaş gelişme! Karar açıklandı...

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’e verilen ev hapsi ile ilgili flaş gelişme! Karar açıklandı...

Son dakika haberine göre; şarkıcı Gülşen'e verilen ev hapsi cezası ile ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre; Gülşen'in ev hapsi cezası da kaldırıldı. Gülşen, sahnede imam hatiplileri hedef alarak çirkin ifadeler kullanmıştı.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere 'sapık' diyerek büyük tepki çekmişti. Gülşen'in videosunun ortaya çıkması sonrası savcılık soruşturma başlatmış, Gülşen'in, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilmiş ve tutuklanmasına hükmedilmişti. Gülşen, birkaç günlük hapis günlerinin ardından tahliye edilmiş, ev hapsi şartı getirilmişti. Gülşen'in ev hapsi şartı da bugün kaldırıldı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

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SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'e verilen ev hapsi ile ilgili flaş gelişme! Karar açıklandı...
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