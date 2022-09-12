Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine çark etti. İzmir'in düşman işgalinden Kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül akşamı Tarkan Konseri öncesi sarf ettiği sözlerle büyük eleştiri konusu olan Soyer bu sefer de Tarkan konusunda çark etti.