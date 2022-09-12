Yargıtay 4. Ceza Dairesinde Ziya Dinler güven tazeledi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler'in dönem süresinin dolması dolayısıyla dairede başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Mevcut daire başkanı Ziya Dinler'in tek aday olarak çıktığı seçimde, Dinler 314 Yargıtay üyesinden 236'sının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Bu kapsamda, 314 Yargıtay üyesi seçim kapsamında oy kullanırken, seçimde tek aday olan Ziya Dinler 236 oy alarak güven tazeledi.

ZİYA DİNLER KİMDİR?

1967'de Karaman'da dünyaya gelen Dinler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra askerliğini asteğmen olarak yaptı.

Askerlikten sonra İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Dinler, sırasıyla İdil/Şırnak, Ağaçören/Aksaray, Yenice/Çanakkale, Küçükçekmece/İstanbul, İstanbul, Zonguldak, Tekirdağ ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulundu.

2014'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Ziya Dinler, 2018'de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda Yargıtay 18. Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 2020'de verdiği kararla Yargıtay 18. Ceza Dairesi ile Yargıtay 4. Ceza Dairesi birleşti. Buna göre Dinler, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı oldu. Görev süresi tamamlanan Dinler, 12 Eylül 2022'de ikinci kez Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

İngilizce bilen Dinler, evli ve bir çocuk babasıdır.