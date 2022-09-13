7 PKK’lı hain öldürüldü

Kuzey Irak'ta, 4 askerimizin şehit olduğu 'Pençe-Kilit' bölgesinde, İHA ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif faaliyetlerinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgede bulunan SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonunda, 2 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz" denildi.