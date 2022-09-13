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Giriş Tarihi: 13.9.2022 13:16

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 15 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgüt yöneticisi olan ve 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Ö.Y. isimli kişi ile birlikte aktif kamu görevlilerinde yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 15 şüpheliye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEPE YÖNETİCİLER İLE İRTİBATLILAR

Organize polisinin yaptığı çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin örgüt üyelerine eşleri ile birlikte 'Sohbet İmamlığı' yaptığı, aralarında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Yine FETÖ/PDY kapsamında bir çok mahrem imam ve örgütün tepe yöneticileri ile irtibatı ve haklarında çok sayıda beyan bulunduğu ve aralarında 'Aktif Kamu' görevlilerinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişi yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yine yapılan aramalarda örgüt yöneticisi olan ve 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Ö.Y. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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