CHP ve HDP’nin siyasi flörtü ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı. Uzun süredir alttan alta süren görüşmelerde HDP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek için 3 şart ileri sundukları öğrenildi. O 3 şart şu şekilde: 1- İmzalanacak protokole Kürt sorununa ilişkin yeni bir 'çözüm sürecinin' yürütülmesiyle ilgili ifade konulacak. 2- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş ise serbest kalacak. 3- HDP'ye bir bakanlık verilecek. Bu arada, görüşmelerde ön mutabakat zemininin oluştuğu iddia edildi.