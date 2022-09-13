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Giriş Tarihi: 13.9.2022 08:53 Son Güncelleme: 13.9.2022 08:53

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

AA
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DEAŞ ile bağlantılı işlemler yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DEAŞ ile bağlantılı işlemler yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON YAPILDI

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da ikamet eden 2'si Türk vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

9'U YAKALANDI

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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