İşte Başkan Erdoğan’ın bahsettiği çiftçi… Duygulandıran hikayesini SABAH TV’ye anlatmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

2 ARTI 1 KONUTLARIN AYLIK TAKSİDİ 2 BİN 280 LİRADAN BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzyılın en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada Manavgat'taki orman yangınında su tankerini bağladığı traktörünü kaybeden Mithat Akça'nın hikayesine yer verdi.

Başkan Erdoğan, TOKİ konuşmasında, Manavgat'taki orman yangınında traktörünü kaybeden Mithat Akça’yı unutmadı | Video

Erdoğan çiftçi Mithat Akça'nın hikayesine yer verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Antalya'da Muğla'da yangınlar oldu. Bu bölgelerde süratle inşaatları başlattığımız gibi 'Başkanım benim traktörüm, ekmek teknem oydu benim halim ne olacak diyen çiftçi kardeşime dedim ki bir hafta içinde traktörün gelecek dedim' O çiftçimiz ve onun gibi tüm çiftçilerimize bir haftayı bulmadan traktörlerini ulaştırdık.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü. Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise afet bölgelerini ziyaretinde, Mithat Akça ile de görüşmüş ve Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söylemişti.

Mithat Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yeni traktörüne kavuşmuştu. Yangında her şeyini kaybettiğini, sadece canlarının kaldığını vurgulayan Mithat Akça yeni traktörüne kavuştuktan sonra "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım, kabul ettim. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.

Duygularını Sabah TV'ye aktaran Akça, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bütün devletimizden Allah razı olsun" dedi. İşte Akça'nın Sabah TV'ye yaptığı açıklamalar..

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