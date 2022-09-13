Haberler Gündem Haberleri Mahrem imam, askeri öğrenci... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.9.2022 08:56 Son Güncelleme: 13.9.2022 09:08

Mahrem imam, askeri öğrenci... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mahrem imam, askeri öğrenci... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüten ve haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ içerisinde sözde Mahrem İmam, Askeri Öğrenci ve sözde Ev Abisi olarak faaliyetler yürüttükleri ve FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan arandıkları saptanan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 10'u İstanbul olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 3'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Beş şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mahrem imam, askeri öğrenci... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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