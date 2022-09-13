MEB’den Bakan Özer’in çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama: İncitici ifade kullanılmamıştır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir öğretmen arasında geçtiği iddia edilen diyalogla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bazı haber ve sosyal medya hesaplarında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüştüğü bir öğretmene, "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edilmişti.
"İNCİTİCİ İFADELER KULLANILMAMIŞTIR"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.