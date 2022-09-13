MEB’den Bakan Özer’in çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama: İncitici ifade kullanılmamıştır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir öğretmen arasında geçtiği iddia edilen diyalogla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bazı haber ve sosyal medya hesaplarında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüştüğü bir öğretmene, "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edilmişti.