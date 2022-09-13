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Giriş Tarihi: 13.9.2022 12:14 Son Güncelleme: 13.9.2022 12:31

MEB'den Bakan Özer'in çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama: İncitici ifade kullanılmamıştır

DHA
MEB’den Bakan Özer’in çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama: İncitici ifade kullanılmamıştır

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüştüğü bir öğretmene, "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edilmişti. MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir öğretmen arasında geçtiği iddia edilen diyalogla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bazı haber ve sosyal medya hesaplarında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüştüğü bir öğretmene, "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edilmişti.

"İNCİTİCİ İFADELER KULLANILMAMIŞTIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.

Zaman zaman çeşitli mecralarda bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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MEB'den Bakan Özer'in çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama: İncitici ifade kullanılmamıştır
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