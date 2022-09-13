Selahattin Demirtaş’tan İYİ Parti’ye gözdağı: Hele bir bakan olun da görelim...

DEMİRTAŞ: SEÇİMİ NASIL KAZANACAKSINIZ, MERAK EDİYORUM

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerini değerlendirdi. Demirtaş, "Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey'in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP'ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır." dedi.

Demirtaş, sözlerini İYİ Parti'ye gözdağı vererek sürdürdü:

HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.