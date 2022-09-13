Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı

"BEKLEME SÜRESİNİ KULLANMAYACAĞIZ"

Grevin 2 aylık bekleme süresini kullanmayacağız. Masadaki bu tavırlarla anlaşma sağlanamayacağını söyledik. Eğer bizim söylediğimiz rakamlara yakın bir teklifle gelirlerse tekrar otururuz yoksa grev sürecine kadar, söylediğim gibi grev süreci çok kısa bir tarih 4- 5 gün sonra grev kararımızı asacağız.