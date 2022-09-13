Tarihi sosyal konut projesi! Bakan Kurum’dan törende önemli mesajlar: TOKİ dünyaya örnek oldu

"TOKİ DÜNYAYA MODEL OLDU"

TOKİ'nin bu ufukla canla başla çalıştığını, tam 1 milyon 170 bin konut üreterek, dünyada model olduğunu ifade eden Kurum, 5 milyon vatandaşa yeni yuva mutluluğunu yaşattıklarını söyledi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle 3 milyon yuvayı dönüştürdüklerini, içerisinde yürüyüş yollarından spor alanlarına, millet kıraathanelerinden bisiklet yollarına kadar milletin her ihtiyacına cevap veren 455 millet bahçesini milyonlarca fidanla buluşturduklarını dile getirdi.

Kurum, "Bugün, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de önce yaraları saran, ardından tarihinin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Antalya'da, Muğla'da, Karadeniz'de tüm afet alanlarında dev bir yenilenmeyi gerçekleştiren bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan, güçlü bir Türkiye var." ifadesini kullandı.