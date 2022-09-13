Yargıda devrim! “Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi” hayata geçiriliyor

Yargının Etkinliği Bürosu tarafından faaliyete geçirilen "Performans Esaslı Değerlendirme Ve İzleme Sistemi"nin devreye alınmasının yeni bir adım olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, sisteme ilişkin şunları söyledi:

"Adaletin zamanında tecelli etmesi, makul sürede yargılamaların olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artması, yargı içinde yer alan bir takım sorun ve tıkanıklıkların doğru bir şekilde tespiti son derece önemlidir. Bu sisteme yargının sürekli tomografisini çeken bir sistem olarak bakıyorum. Nerede arıza var, nerede dosya birikiyor, nerede soruşturma evrakı uzun zamandır işlemsiz bekliyor, nerede aksama var, iş yükü niye yığılmış… Eğer iş birden patlamışsa oraya yeni bir mahkeme kurma imkanımız var onu kurarız. Eğer başka başka sebepler varsa onu çözme imkanımız var o sorunu çözen kararlar alır adımlar atarız. Eğer başka sorunlar varsa onun üzerine gideriz. Yargılamanın hızlandırılması ve makul sürede tamamlanması bakımından bu sistemin sağlıklı bir şekilde uygulanması son derece yargımız ve vatandaşlarımız bakımından büyük önem arz etmektedir. Bir nevi UYAP'ın ortaya sunduğu imkanların hakimlik ve savcılık teminatı ve yargı bağımsızlığı ilkeleri de gözetilerek Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri de esas alınarak HSK tarafından bu performansların sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi elbette HSK'nın pek çok işinde kendisine de yardımcı olacak verileri onların eline sunması bakımından da kıymetlidir."

Yeni hayata geçirilen sistemin sağlıklı işlemesiyle birçok ihtiyacın giderilmesine ve sorunların çözülmesine katkı sunacağını belirten Bozdağ, "Bu adımın adaletin zamanında tecelli etmesinde, vatandaşımızın iş ve işlemlerini bir yandan avukatları aracılığıyla takip ederken öte yandan sistem üzerinden de süreçlerin analiz edildiğimi bilmesinde çok büyük bir fayda vardır. Buradan ortaya çıkacak sonuçlar, çıktılar Türkiye'nin adalet politikalarının oluşturulmasında, Adalet Bakanlığının alacağı ve atacağı adımlar da büyük önem arz edecektir. Hakim ve savcılarımızın burada kendi usullerince yazışmaları, sorunları aktarmaları ve HSK tarafından bu sorunların analiz ve değerlendirilmesinin yapılması da son derece kıymetlidir. Umarım, Yargının Etkinliği Bürosunun öncülüğünde ve organizesinde işleyecek olan sistemi, bu sistemin kurulmasından beklenen faydaları, beklentilerin üzerinde hayata geçirir. Bu sistem sağlıklı işler ve işletilirse pek çok doğru kararın alınmasına, pek çok eksikliğin tamamlanmasına, yanlışın düzeltilmesine, ihtiyacın giderilmesine, sorunların çözülmesine katkı sunacaktır" diye konuştu.