Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı Memiş Selçuk Güney oldu

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Mutlu'nun emekliliğe ayrılması sonrasında başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Bu kapsamda, Yargıtay üyeleri Memiş Selçuk Güney ve Alp Arslan 29 turdur Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için yarışıyordu. Bu kapsamda, 29. Turda toplamda 315 Yargıtay üyesi oy kullandı. Buna göre, Memiş Selçuk Güney 210, Alp Arslan ise 84 oy aldı. Güney, mevcut kadro sayısı olan 185'den fazla Yargıtay üyesinin oyunu alarak başkanlığa seçildi.

MEMİŞ SELÇUK GÜNEY KİMDİR?

1959'da Muğla'da doğan Güney, Muğla Turgut Reis Lisesini bitirerek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Askerliğini Erzurum'da yedek subay olarak yapan Güney, Muğla hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Güney, sırasıyla Tokat, Beşiri, Gülnar, Kuyucak Hâkimliği, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

24 Şubat 2011'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Memiş Selçuk Güney, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14 Ocak 2020'de Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Güney, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13 Eylül 2022'de yapılan seçim sonucunda Yedinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Orta seviyede İngilizce bilen Güney, evli ve iki çocuk babasıdır.