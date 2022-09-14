Anneler kazandıkça terör gücünü kaybediyor

"Sessiz Direnişin Sembolü: Diyarbakır Anneleri" sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Emin olun onlar başardıkça, sayıları artıkça, güçlendikçe ve sonuç alıp evlatlarına kavuştukça, Türkiye'ye ayak bağı olan bu lanet terör örgütü mensupları ve siyasi uzantıları deliye dönüyor" dedi. Altun, "Artık terör örgütünün sözde yöneticilerini kendilerini güvende hissettikleri yerlerde dahi etkisiz hale getiriyoruz. Geldiğimiz noktada terör örgütü, etkisini ve gücünü büyük ölçüde yitirmiş durumda" ifadelerini kullandı.